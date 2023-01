Teddy Hobbs | il bimbo di 4 anni che sa contare in cinque lingue | è il più giovane membro del Mensa nel Regno Unito

(Di lunedì 23 gennaio 2023) “Uno, dos, tres, quatro”, “one, two, three, four”, “einz, zwei, drei, vier”:, undi appena 4originario di Portishead, non lontano da Bristol, nel, safino a 100 inoltre all’inglese, e per questo è diventato il piùdel. Entra così a far parte delle “persone ad alto potenziale”, un gruppo al quale è possibile accedere solo se si ha un quoziente intellettivo superiore a quello del 98% della popolazione mondiale.ha fatto il test alla fine dello scorso anno, come sostiene l’Independent, e lo ha superato brillantemente. È in grado di elencare la sequenza numerica in inglese, cinese ...

Teddy Hobbs, il bimbo di 4 anni che sa contare in cinque lingue Watch the latest from ITV News - Teddy Hobbs taught himself to read aged two. He has now started the Harry Potter books and can speak seven different languages.Little Teddy was admitted to Mensa late last year after smashing an IQ test with the group - scoring 139 out of 160 on the Stanford Binet test.