Tangenti per una casa di riposo in provincia di Venezia | due consiglieri di Coraggio Italia finiscono ai domiciliari

(Di lunedì 23 gennaio 2023) I carabinieri del Nucleo investigativo di, su richiesta della Procura della Repubblica dihanno eseguito questa mattina sei ordinanze di custodia cautelare trae Padova nei confronti di pubblici funzionari, imprenditori e liberi professionisti che avrebbero commesso dei reati contro la Pubblica amministrazione e pagato o ricevuto alcune. Sono finiti aiNicola Fragomeni, ex sindaco di Santa Maria di Sala (Ve), attualmente presidente del consiglio comunale per il gruppo politico Lista “Natascia Rocchi Sindaco”, nonché coordinatorele die l’altro ex primo cittadino Ugo Zamengo, adesso consigliere comunale ed eletto nella stessa lista. Le altre ordinanze cautelari sono state emesse nei ...

Sei persone sono state arrestate dai carabinieri nel Veneziano nell'ambito di una indagine su presunterealizzare una casa di riposo. Tra le persone finite in manette ci sono due ex sindaci di Santa Maria di Sala , entrambi esponenti di Coraggio Italia , il partito del sindaco di Venezia ...Inoltre, sempre secondo il giornale, il consiglierela sicurezza nazionale del presidente degli ... Leggi Anchein Ucraina, arrestato il viceministro delle Infrastrutture Lozynskiy: 'Ha ... Tangenti per la casa di riposo, sei arresti: ai domiciliari due consiglieri di Coraggio Italia I carabinieri hanno arrestato per corruzione sei persone nel Veneziano, tra cui due ex sindaci di Coraggio Italia, il partito di Luigi Brugnaro ...“Stiamo parlando di una mazzetta tra il 10 e il 15% di poco più di 100mila euro ma sono diversi gli episodi relativi a richieste di denaro per ...