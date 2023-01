Agenzia ANSA

... sono stati arrestati nell'ambito di un'indagine per corruzione, legata alla vendita di un terreno per l'edificazione di unadi riposo nel comune veneziano. Un'altra parte dell'indagine riguarda ...... parla di un "sistema" esteso, che andrebbe oltre lepagate da Qatar e Marocco. Racconta ... CONSIGLI24 I migliori consigli su prodotti di tecnologia, moda,, cucina e tempo libero Scopri di ... Tangenti casa riposo, arrestati 2 esponenti Coraggio Italia - Veneto L’indagine nasce dalla denuncia di un cittadino che doveva vendere un terreno e si è sentito chiedere un “extrabusta” da funzionari del Comune per autorizzare ...Due ex sindaci di Santa Maria di Sala (Venezia), Nicola Fragomeni, attuale presidente del Consiglio Comunale e coordinatore provinciale di Coraggio Italia, e Ugo Zamengo, consigliere comunale, insieme ...