Il Sole 24 ORE

SUD EUROPA ROMA Meloni ein missione in Nordafrica per portare avanti il dossier energia. Il ... la ministra della Cultura Parisa Liljestrandla vicepresidente della Commissione Vra ...Al Cairoanche la comunità ortodossa copta, visitando la chiesa dei Santi Pietro e Paolo, devastata nel 2016 da un sanguinoso attentato rivendicato dall'Isis. Il ministro, già come ... Tajani incontra al-Sisi in Egitto, le immagini - Il Sole 24 ORE Ha due obiettivi ambiziosi la prima missione di Giorgia Meloni in Africa. La premier italiana, sbarcata ieri pomeriggio nella capitale algerina insolitamente fredda e piovosa, punta a ...