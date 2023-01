Supplenze | le scuole ricercano i docenti da MAD Ecco per quali classi di concorso

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Anno scolastico avviato da mesi, nomine da GPS e graduatorie di istituto in corso, ma mancano insegnanti per alcunedi. Partono così gli interpelli per la ricerca di personale supplente fuori graduatoria. Ricordiamo che al momento permane il divieto per chi è inserito in qualsiasi graduatoria di poter inviare MAD. L'articolo .

Orizzonte Scuola

...nelle GPS al momento della costituzione degli elenchi aggiuntivi alla prima fascia oppure della presentazione della domanda per la scelta delle, ai fini dell'assegnazione delle...... riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido,...Il concorso per ex Lsu viene rimandato al 2023 Concorso Dsga facenti funzione con laurea... Supplenze, si assumono docenti della secondaria per incarichi alla primaria ma laureandi in Scienze della formazione primaria restano fuori dalle GPS Governo al lavoro sulle due selezioni da 70mila posti attese entro il 2024. La partita s’intreccia con la nuova abilitazione, il docente tutor e il rinnovo della parte normativa del Ccnl ...Concorso scuola 2023, uscita bando per i precari: ultime novità sui docenti ammessi alle prove e numero dei posti ...