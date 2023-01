(Di lunedì 23 gennaio 2023) Proprio come Francesco Bagnaia in MotoGP, ancheha scelto di gareggiare con il1 sul cupolino della suaAruba per il Mondiale2023. Il veterano spagnolol’uomo da battere nella prossima stagione e va a caccia del secondo titolo consecutivo nel massimo campionato delle derivate di serie. Gli avversari più temibili restano la Yamaha di Toprak Razgatlioglu e la Kawasaki di Jonathan Rea. “Abbiamo davanti a noi una. Dopo una stagione fantastica in cui abbiamo vinto consia inche in MotoGP, il 2023inevitabilmente un anno non facile. Correndo con il1, infatti, il nostro obiettivo ...

OA Sport

...Bautista, al suo secondo anno consecutivo con Ducati, spicca il numero 1. Ad affiancarlo ci sarà ancora Michael Ruben Rinaldi alla sua terza stagione come pilota ufficiale Ducati in. ...Non solo la MotoGP. Madonna di Campiglio è stato il teatro anche della presentazione del team Aruba.it Racing, campione del mondo in carica della. Confermati i due piloti, l'iridatoBautista e l'italiano Michel Rinaldi. Il Team Principal Stefano Cecconi: 'Il Mondiale è solo il punto di ... Superbike, Alvaro Bautista sceglie il numero 1 sulla Ducati: "Avremo tante pressioni, sarà una nuova sfida" Proprio come Francesco Bagnaia in MotoGP, anche Alvaro Bautista ha scelto di gareggiare con il numero 1 sul cupolino della sua nuova Ducati Aruba per il Mondiale Superbike 2023. Il veterano spagnolo s ...Occasione è stata la prima edizione di “Campioni in pista” in corso, fino a domani, sulle montagne del Trentino ...