Supera quiz per la patente con microcamera e auricolare | arrestato 33enne afghano

AGI - Un cittadino afghano di 33 anni è stato arrestato, in flagranza di reato, dai finanzieri del Comando provinciale di Pordenone, in quanto indossava una microcamera e un piccolissimo auricolare che gli hanno consentito di superare la prova teorica per il conseguimento della patente di guida con il massimo dei voti. Durante una sessione d'esame, le Fiamme Gialle, in sintonia con i vertici della Motorizzazione Civile, hanno monitorato i vari candidati, individuandone uno particolarmente circospetto, del tutto impreparato, che si aggiustava spesso il collo della maglia. Una volta smascherato, i finanzieri erano intenzionati ad accompagnarlo a casa per fargli scontare gli arresti domiciliari, ma è stato scoperto che la residenza che aveva dichiarato era solo un recapito concessogli. Le indagini proseguono per individuare complici e per verificare se si siano registrati fatti analoghi.