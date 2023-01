(Di lunedì 23 gennaio 2023) Il freddo glaciale non molla la presa sull'. Allerta maltempo arancione su Emilia-Romagna e Marche. Ildella neve: i fiocchi, in ingente quantità, hanno imbiancato diverse zone del reatino, dell'Umbria e della Romagna interna come mostrano i video condivisi sui social.

Il Tempo

lavoro per la Protezione civile del piccolo centro montano di Filettino, coordinata dal ... Attualmente (ore 17.30) un'intensasta interessando la località degli altipiani di Arcinazzo. ...Sotto una fitta, nel 2020, riuscirono a siglare i nuovi record gara: 2h28'41" al maschile ... ma per gli agonisti il vero focus resta lasfida di inizio aprile quando, illuminati dalle ... Super nevicata al centro Italia. Tutto sepolto nella morsa del gelo SENIGALLIA - «Salite ai piani alti». È l'esortazione della protezione civile di Senigallia dopo una notte di apprensione per il fiume Misa che continua a salire a causa ...Accumuli di neve in quota fino a 20 centimetri si sono registrati sulle Dolomiti e sulla montagna vicentina. Da martedì sera il tempo migliorerà ...