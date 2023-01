Summit in Prefettura dopo scontri a Pagani | parla il sindaco De Prisco VIDEO

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti “Ci siamo incontrati per chiarire alcuni aspetti sulle vicende di ieri che restano riservati, ma con lae la questura c’è un’ottima interlocuzione”. A dichiararlo ildiLello Deche, pocole 13 di oggi, ha avuto un confronto ina Salerno con sua eccellenza Francesco Russo ed il questore di Salerno,gli inquietanti episodi avvenuti ieri nel prepartita tra Casertana e Paganese con i tifosi della sua città che hanno assaltato un pullman che trasportava i tifosi della squadra avversaria incendiandolo e causando, in seguito alle fiamme, anche danni ad un edificio nelle vicinanze. Neglicon le forze dell’ordine cinque persone sono rimaste ferite. “Va sempre condannata ...

