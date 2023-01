Successo per l’Open day dell’IIS “G Alberti”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUn nuovoperday dell’Istituto di Istruzione Secondaria “G.” di Benevento che, nelle giornate del 21 e 22 gennaio, ha spalancato le porte della scuola agli studenti in uscita dalle scuole medie in procinto di effettuare la decisiva scelta del loro percorso di studi. Il clima rigido e le colline innevate non hanno dissuaso i giovani che, accompagnati dalle loro famiglie, hanno visitato tutti gli ambienti, ricevuto informazioni e chiarimenti circa il funzionamento degli indirizzi e sperimentato le attività in prima persona. A guidare i giovani in questo mini tour non sono stati solo i docenti ma anche, e soprattutto gli studenti che, con grande entusiasmo, hanno svolto la funzione di “ciceroni”, coinvolto i ragazzi in esperimenti scientifici e mostrato le meraviglie della tecnologia tra ...