Striscia la Notizia | Brumotti torna in missione al Parco delle Cascine di Firenze

Liberoquotidiano.it

Nel 2005 è stata scelta come velina dila, e inoltre ha partecipato a numerosi concorsi di bellezza. Dal 2006 al 2009 è stata legata al conduttore Teo Mammucari , padre di sua figlia ...L'ex Velina ed ex compagna di Teo Mammucari Thais Wiggers ha annunciato pubblicamente la sua nuova relazione sentimentale. In tanti la ricordano per essere stata Velina dilae anche compagna di Teo Mammucari . Parliamo di Thais Wiggers , splendida modella e madre di Julia , avuta proprio dall'attuale conduttore de Le Iene. Dopo tanto tempo, la donna ... Striscia la Notizia, “non lo fa nessuno”: la scoperta-choc nella città di Messina Denaro Ma fu una sofferenza incredibile, anche più dell’ultimo precedente, perché i toscani attaccarono fino all’ultimo cercando di evitare la retrocessione. Nei precedenti anche qualche goleada, come quelle ...Elisabetta Canalis ha una bellezza più unica che rara; impossibile non restare indifferenti di fronte ad una donna come lei.