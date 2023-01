Stranger Things | Noah Schnapp cita la serie nel suo annuario scolastico e attacca gli insegnanti

(Di lunedì 23 gennaio 2023) La star di(l’iconico Will Byers), nella sezione dellezioni dell’ultimo anno del suousa unazione dellae l’ha rivolta ai suoimeno disponibili, lanciando un messaggio davvero pungente. Condivisa su TikTok e approdata su Twitter, lazione sopra la foto dell’ultimo anno dire: “A tutti gliche non mi hanno mai insegnato nulla“,ndo come fonte “S2 Episodio 5, 35:08“. Se i fan selezionanosu Netflix e vanno al minuto 35:08 del quinto ...

CiakGeneration

Per Finn Wolfhard una sesta stagione disarebbe del tutto inutile. L'attore, presente nel cast della fortunata serie Netflix sin dal giorno 1, sta già iniziando a pensare al giorno in cui dovrà dire per sempre addio a Mike ...Finn Wolfhard ha commentato il coming out fatto dal suo amico e collega Noah Schnapp . Qualche giorno fa l'attore di, che nella serie interpreta il ruolo di Will , ha rivelato di essere gay in una maniera particolare. Nel farlo Noah ha deciso di utilizzare il suo profilo TikTok seguendo un popolare ... Finn Wolfhard pensa che una sesta stagione di Stranger Things ... Sadie Sink indossa uno dei trend più attesi della primavera estate 2023: il denim massimalista ricoperto da perle ...Secondo Finn Wolfhard, che intrerpreta Mike, al momento non ci sono piani per una stagione 6 di Stranger Things di Netflix.