Stramaccioni sbarca su DAZN | farà le telecronache a partire da febbraio

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Andrea, allenatore, adal prossimolesu. Tutti i dettagli Andrea, allenatore, adal prossimolesu. Dopo le sue apparizioni (molto apprezzate) al commento tecnico per alcuni match dei Mondiali in Qatar trasmessi dalla RAI,tornerà in cabina di commento. Secondo Calcio e Finanza, affiancherà i cronisti dinel racconto delle sfide di Serie A ed Europa League, talvolta invece figurerà come ospite in studio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Sport Fanpage

Andreasu Dazn . L'allenatore ex Inter e Udinese tra le altre, già apprezzato sulla Rai nella nuova veste di commentatore tecnico per le telecronache dei Mondiali in Qatar, diventato ...Andreasu Dazn . L'allenatore ex Inter e Udinese tra le altre, già apprezzato sulla Rai nella nuova veste di commentatore tecnico per le telecronache dei Mondiali in Qatar, diventato ... Stramaccioni sbarca su DAZN, nuovo ruolo in TV dopo il boom ai ... Andrea Stramaccioni sbarca su Dazn: farà le telecronache da febbraio, talvolta comparirà come ospite in studio ...