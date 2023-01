Strage in California | il killer si è suicidato

(Di lunedì 23 gennaio 2023) È un uomo di origine asiatica di 72 anni ilche ha compiuto unaa una festa del Capodanno cinese a Monterey Park, alla periferia di Los Angeles,, dove sabato notte dieci persone sono state uccise e altre dieci ferite. L’uomo, che si è ucciso prima dell’arrivo della squadra speciale della Swat, si chiamava Huu Can Tran Il suo corpo senza vita è stato trovato in un furgone bianco parcheggiato davanti a un negozio di cibi giapponesi, a una cinquantina di chilometri da dove è avvenuto il massacro. I festeggiamenti del Capodanno lunare a Monterey Park — diventata la prima città a maggioranza asiatica degli Stati Uniti grazie all’immigrazione da Taiwan, Hong Kong e dalla Cina negli anni Settanta — sono famosi in: durano due giorni e attirano decine di migliaia di persone. Le strade ...

Agenzia ANSA

AGI - È un uomo di origine asiatica di 72 anni il killer che ha compiuto unaa una festa del Capodanno cinese a Monterey Park, alla periferia di Los Angeles,, dove sabato notte dieci persone sono state uccise e altre dieci ferite. L'uomo, che si è ucciso ...... in, dove un uomo di 72 anni ha massacrato dieci persone tra i 50 e i 60 anni in una ... Circa venti minuti dopo lal'aggressore si è spostato a tre chilometri dal luogo del massacro, ... Strage al Capodanno cinese in California, killer si suicida - Ultima Ora Un 72enne asiatico ha sparato a una festa per il Capodanno cinese in una discoteca della California uccidendo cinque uomini e ... L’ennesima sparatoria di massa negli Stati Uniti si rivela la strage ...L'uomo di 72 anni che a Monterey Park ha massacrato dieci persone tra i 50 e i 60 anni in una sala da ballo, è stato trovato senza vita all'interno di un furgone ...