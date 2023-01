Strage al Capodanno cinese in California | killer si suicida

Today.it

Lo ha detto il presidente Biden in una nota dopo lain un locale durante le celebrazioni per ilcinese in California "Se c'è ancora molto che non sappiamo sul movente di questo ...... messaggi di cordoglio da tutti gli Stati Uniti per laavvenuta a Monterey Park, in California, dove un uomo è piombato nel mezzo di una festa per la celebrazione delcinese, ... Huu Can Tran, chi è il killer della strage al capodanno cinese: suicida dopo aver massacrato 10 persone Il Los Angeles Times riporta che il conducente del furgone, che si sospetta essere il killer di Monterey Park, è stato trovato morto dalle forze speciali che hanno forzato il veicolo. Il camioncino bi ...Sparatoria in un locale a Monterey Park, Los Angeles, dove si stava festeggiando il capodanno cinese. Dieci persone tra i 50 e i 60 anni sono morte dopo che un uomo asiatico di 72 anni, Huu Can Tran, ...