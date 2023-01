Storia di Angela | aveva una vita normale e ora è una senzatetto

Leggi su agi

(Di lunedì 23 gennaio 2023) AGI – “Mi chiamoSepe, ho 61 anni e un tumore al fegato. Vivo per strada dall'estate del 2021 assieme a mio figlio malato di cuore. Ci laviamo tutte le mattine nei bagni dell'ospedale Niguarda”. Va subito dritta al punto questa donna con le mani sciupate dal gelo e una tosse insistente mentre racconta all'AGI come si sia inabissato il suo orizzonte nel giro di tre anni. Ex impiegata delle Ferrovie dello Stato nel deposito milanese dei treni di via Tucidide, poi cassiera in un supermercato, nel 2018 viene sfrattata dalla casa popolare dove viveva pochi mesi dopo la morte della madre a cui era intestato l'alloggio: “Quando mi hanno buttata fuori con mio figlio, soffrivo già di una patologia al fegato e facevo una cura sperimentale. Ho provato a farlo presente ma non hanno voluto vedere i documenti. Il maresciallo del commissariato locale mi ha suggerito di uscire ...