Stipendi docenti | Italia sempre indietro Sinopoli Flc Cgil | “Tema che contribuisce a demotivare chi lavora Investire sul salario è investire sulla dignità”

(Di lunedì 23 gennaio 2023) "Parliamo di condizioni salariali di grande ritardo non solo rispetto agli omologhi di altri Paesi europei, ma anche nel confronto con altri comparti. L'istruzione, però, è un settore strategico e questo dato dovrebbe far riflettere tutto il Paese". L'articolo .

AGI - Agenzia Italia

...collocamento d'ufficio a riposo per il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale e... ulteriormente messi alla prova dalla pandemia, dainadeguati e non aggiornati, neppure ...Glideipossono influenzare la decisione di un laureato di diventare un insegnante, rispetto ad altre professioni che richiedono titoli equivalenti ma promettono guadagni più ... Gli insegnanti italiani sono tra i meno pagati d'Europa I giudici della Corte dei Conti d'appello presieduti da Giuseppe Aloisio hanno condannato Francesca Aiello di Siracusa ...Stipendi bassi per svolgere servizio in scuola a centinaia di chilometri da casa e senza nessuna certezza sul futuro professionale: è la dura vita di decine di migliaia di docenti e ATA italiani.