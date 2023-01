Stewart e Williams fanno volare la GeVi Napoli contro il Banco di Sardegna Sassari

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Labatte nettamente ildinel posticipo della 16ª giornata. Dopo un avvio sprint dei tiratori Jones e Bendzius (14 punti e 5 rimbalzi), Michineau (12 punti) accelera le operazioni offensive campane e si tiene in scia a Stephens (6 punti e 9 rimbalzi) e compagni (7-10). Successivamente, si accendono prima Davis (14 punti e 7 rimbalzi) da lontano e Uglietti e(16 punti e 10 rimbalzi) da vicino maè letale con Kruslin (13 punti) dal perimetro e Dowe (8 punti e 5 assist) in penetrazione (16-17). Al termine di un equilibrato primo quarto,dal post e(22 punti) da tre punti tengono in scia unache prova a tenere il passo di un ottimo Gentile (15 punti) ...

dove Napoli, cone Zerini, domina per gran parte della gara. Il resto ai padroni di casa lo danno il talento e la vena realizzativa di, Howart e Young. La Dinamo dopo un buon primo ...