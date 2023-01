Stephanie di Monaco | ritorno da quasi nonna E la nuora Marie mostra il pancione

(Di lunedì 23 gennaio 2023)disi prepara a diventare. Nell’attesa, lae il figlio Louis pubblicano su Instagram le immagini della gravidanza (foto: Getty) L’annuncio era stato fatto a novembre. Su Instagram. Con una foto dei due futuri genitori e, in mezzo, il loro cane, definito «fratello maggiore» del Royal Baby in arrivo. La lieta novella aveva fatto il giro del web: per un nuovo papà e una nuova mamma – Louis Ducruet e la moglie,Chevallier – arrivava anche una nuovadi. All’epoca non erano stati diffusi altri dettagli. Nulla sulla data presunta del parto, nulla sul sesso del nascituro (svelato, poi a dicembre: è una femminuccia). A quanto pare, però, il primogenito della principessa e ...

AMICA - La rivista moda donna

Per l'occasione, nell'ambito del 45° Festival Internazionale del Circo , Totti giocherà con la maglia del Cirque FC (squadra rappresentata dalla Principessadi), accanto a ex ...disi prepara a diventare nonna. Nell'attesa, la nuora Marie e il figlio Louis pubblicano su Instagram le immagini della gravidanza Stephanie di Monaco quasi nonna: come procede la gravidanza della nuora Marie Vendredi soir, et après deux ans d'absence, l'évènement incontournable de la Principauté a fait son grand retour sous le chapiteau de Fontvieille. On ne ...Tra qualche settimana Louis Ducruet e la moglie diventeranno genitori. Ecco le ultime foto della nuora Marie incinta ...