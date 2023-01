Stellantis - Elettrificazione e piano per l' Italia | a febbraio nuovo tavolo al ministero

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Ildelle Imprese e del Made in Italy ha convocato i rappresentanti delle sigle sindacali e del gruppoper un "di confronto sulindustriale". L'incontro, in programma il 14prossimo, alle 10,30, presso il Salone degli Arazzi, sarà presieduto dal ministro Adolfo Urso e affronterà alcune tematiche legate alle strategie didel costruttore guidato da Carlos Tavares. La posizione sindacale. "Chiederemo un aggiornamento su tutti i siti, a partire da Termoli e Cento, dove sono in corso delicati processi di riconversione e di riorganizzazione, nonché un focus specifico su Teksid, che necessita di una nuova missione produttiva a causa del processo di. Ilindustriale di ...

... nonché un focus specifico su Teksid, che necessita di una nuova missione produttiva a causa del processo di. Il piano industriale diprocede con l'assegnazione di nuovi ...Il Gruppo"sarà pronto se la tecnologia e le infrastrutture lo permetteranno". In ogni caso sono ancora tanti i dubbi riguardo l'totale, anche in Europa, la strada pare ...