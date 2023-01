Calcio News 24

Una sostanziale parità anche negli ultimi 4 precedenti, con una netta differenziazione a seconda delle categorie in cui si è giocato: in Serie A ilha vinto sia in casa che fuori; altrettanto ......su Napoli - Juventus elaborato da EMG Italy sulla base dei dati statistici raccolti da... Cagliari ed Hellas). L'ultimo gol in Serie A TIM di Federico Chiesa risale al 6 gennaio 2022, ... STATS – Verona, cross di Doig, gol di Depaoli: la combinazione funziona La storia parla di un grande equilibrio nei confronti tra Verona e Lecce, come si evince dalla tabella. Una sostanziale parità anche negli ultimi 4 precedenti, con una netta differenziazione a seconda ...Since the beginning of the 2021/22 season, Inter have won 22 home league games out of 28, collecting 69 points in total: no other side in Serie A has done better. The Nerazzurri have also netted 69 ...