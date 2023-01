Calcio News 24

La partita di Federico Chiesa spiega l'esito disastroso per la Signora di Napoli - Juventus Indubbiamente sarebbe troppo scegliere un solo giocatore per riassumere la quantità delle cose che non hanno ...Chiesa, i numeri della gara giocata dall'esterno ieri sera contro il Napoli. E quel 4 in pagella del giorno dopo... La partita di Federico Chiesa spiega l'esito disastroso per la Signora di Napoli - ... STATS – Juve Atalanta, McKennie: salvo, rimandato o bocciato Juventus and Atalanta delivered a thrilling encounter which ended in a 3-3 draw. So let's take a look at the registered stats.Hosts Juventus held Atalanta to a 3-3 draw in a riveting Serie A 2022-23 fixture. The game went back and forth, with Ademola Lookman scoring Atalanta's opener, while Angel Di Maria converted a penalty ...