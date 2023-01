Star Wars | Skeleton Crew | terminate le riprese della serie con Jude Law

(Di lunedì 23 gennaio 2023) È già tempo di ultimo ciak per, lacon protagonistaLaw, che ha terminato leproprio in questi giorni. Latvcon protagonistaLaw ha portato a termine lesua prima stagione (e finora unica annunciata). Lo show di Disney+ sembra sempre più vicino al debutto, che sappiamo già essere programmato per gli ultimi mesi dell'anno. Sembra che un'altratargata Disney+ esia in cantiere, almeno per quanto riguarda la fase di produzione attiva. Il set di...

BadTaste.it TV

Tirare su Solo: AStory , dove Alden Ehrenreich ha interpretato il giovane Han Solo al posto di Harrison Ford , è uno sport facile: è stato il primo flop cinematografico per la saga di, uno di quei ...... Soul Reaver e i primi 3 Uncharted, e Gary Whitta , che ha contribuito alla sceneggiatura di The Walking Dead di Telltale, ma anche di Rogue One: AStory. La storia è quella della ... Star Wars: un documentario sulla realizzazione dell'Holiday Special farà il suo debutto al South by Southwest Film ... È già tempo di ultimo ciak per Skeleton Crew, la serie Star Wars con protagonista Jude Law, che ha terminato le riprese proprio in questi giorni.Daisy Ridley ha parlato della possibilità di tornare nel franchise di Star Wars dopo la chiusura della trilogia sequel.