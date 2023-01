Star Wars | Grogu è la Forza Una teoria sulla specie di Yoda

Leggi su starwarsnews

(Di lunedì 23 gennaio 2023)sta per tornare nella Terza Stagione di The Mandalorian. E i fan tornano a fantasticare su questo personaggio misterioso. Su Reddit.com, il fan u/Logan20th ha pubblicato unache ha intitolato “sono la”. Nel complesso il suo ragionamento non convince del tutto. Riesce a tirare in ballo una vecchia questione,