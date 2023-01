Star Wars | Daisy Ridley pronta a tornare nel franchise?

(Di lunedì 23 gennaio 2023)ha recentemente confermato di essere ben disposta ad interpretare nuovamente Rey Skywalker se solo la Lucasfilm la invitasse a riprendere il ruolo. L’attrice, senza mezzi termini, ha sottolineato che sta cercando lavoro e pertanto non vedrebbe l’ora diin uncosì amato e famoso come quello di. “Voglio dire, sono disponibile a una telefonata“, ha detto la. “Sto cercando lavoro!” L’attrice inglese ha interpretato Rey in: Il risveglio della Forza,: Gli ultimi Jedi e: L’ascesa di Skywalker, che insieme compongono la nuova trilogia del sequel di. Ha ...

