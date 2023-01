Stangata Juventus | la giustizia sportiva non è una cosa seria ma di questa sentenza non potevamo fare a meno

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Come Calciopoli. Per certi versi peggio di Calciopoli. Il paragone non l’abbiamo fatto noi, ma gli stessi dirigenti della. Vent’anni dopo il pallone italiano si ritrova in una situazione che francamente avrebbe mai immaginato di rivivere. E che, comunque vada a finire, lascerà di nuovo il sistema dilaniato, diviso tra guelfi e ghibellini, bianconeri che agitano l’assurda teoria del complotto, avversari che si abbandonano allismo. Ma dopo ladel tribunale federale e il -15 che potrebbe essere solo l’inizio di un’apocalisse, bisognerebbe essere onesti da entrambe le parti. Ed ammettere da un lato che la penalizzazione è sacrosanta. Dall’altro, che lanon è una, ...