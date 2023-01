(Di lunedì 23 gennaio 2023) Pesa circa 1,4 kg e svolge tantissime funzioni all’interno del nostro organismo. È ilintestinale, un “organo nuovo”, perché non viene ancora “catalogato” così nei manuali di anatomia umana, ma la cui importanza sta diventando sempre più evidente da un punto di vista medico. Se l’deiche lo compone non è in equilibrio, e una specie prevale sulle altre si può andare incontro a tanti disturbi. La carenza di ferro o vitamine, lao la diarrea, sono solo alcuni. Per arrivare fino al diabete di tipo 2 o all’obesità. Per questo è importante capiresta davvero questo “organo segreto”. ...

Io Donna

Ladi chi ormai non si fida più, non ci crede più. Ma questa è cosa generale, politica, ... altro che facciamo votare quelli che hanno mal di. E così via. Ma guarda caso, di ciò non ...Aurora Ramazzotti sta per entrare nell'ottavo mese di gravidanza e lache cresce a vista d'occhio comincia a pesare. 'Mi rendo conto di star indossando dei look ...sentire il peso e laIntervenuto a Sky Sport 24, Giancarlo Padovan ha parlato del momento del Milan: “Non credo che Pioli cambierà sistema di gioco, però negli uomini deve cambiare alcune ...Le parole del tecnico del Milan a poche ore dal match contro l'Inter: 'Quello che posso dire è che la finale è sicuramente un momento di orgoglio, entusiasmo, energia. Per noi vincere un trofeo sarebb ...