Stacco di coscia pazzesco di Giulia De Lellis | fan senza parole

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Donna con una bellezza travolgente;Desa esattamente come mandare fuori fase tutti i suoi fan. InstagramSuDenon possiamo non affermare come sia una donna dal carattere molto forte e assolutamente determinata. Una prova di questo l’abbiamo avuta nell’estate della vittoria scudetto dell’Inter. La De, schierandosi dalla parte dei ristoratori in un periodo dove il Covid era in grande espansione, ha voluto criticare (attraverso il proprio profilo Instagram) la scelta dei tifosi di ritrovarsi in un solo postol’uso delle mascherine. A proposito di Covid,Deha dovuto affrontare il virus per due volte; nel primo caso la vera difficoltà è arrivata dopo la negativizzazione. Lei, infatti, dovette recarsi ...

Today.it

Lei sorride e mostra un look audace composto da un abitino sexy rosa con décolleté edia vista. Posa sensuale per il video da postare e mostra tutta la sua bellezza, ma soprattutto non ...Lei sorride e mostra un look audace composto da un abitino sexy rosa con décolleté edia vista. Posa sensuale per il video da postare e mostra tutta la sua bellezza, ma soprattutto non ... Sophie Codegoni commenta l'aspetto fisico della figlia (ancora nel pancione): "Che stacco di coscia" Maddalena Corvaglia ha stupito tutti i suoi followers pubblicando una fotografia da arresto cardiocircolatorio: niente pantaloni, wow.La ex Bonas, provata dagli avvenimenti capitati al figlio, viene presa di mira dagli haters Per i suoi 38 anni l’ex Bonas di “Avanti un altro” si è regalata una bellissima torta con le farfalle e una ...