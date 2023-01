SSD Lexar Professional NM800 PRO | le caratteristiche

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Daarriva la nuova SSDPRO con dissipatore di calore per giocatori professionisti e creator, uno dei principali marchi al mondo per le soluzioni di memoria flash, è lieta di presentare la nuova SSDPRO M.2 2280 PCIe Gen4x4 NVMe che integra l’opzione di dissipatore di calore, progettata per i giocatori professionisti e i creator appassionati che richiedono alte prestazioni. Grazie alle sue altissime prestazioni – con velocità fino a 7500 MB/s in lettura e fino a 6500MB/s in scrittura la SSDPRO – incrementa la velocità del computer e sfrutta inoltre un controller a 12nm per ridurre il consumo energetico e prolungare la durata della batteria, andando così incontro a tutte le esigenze di ...

