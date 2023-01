Spread Btp - Bund | chiude a 181 punti base

(Di lunedì 23 gennaio 2023)tra Btp etedeschi a 10 anni in lievissimo rialzo: il differenziale ha chiuso a 181contro i 180 dell'avvio. Il rendimento del prodotto del Tesoro è tornato marginalmente sopra ...

Borsa Italiana

trae Bund tedeschi a 10 anni in lievissimo rialzo: il differenziale ha chiuso a 181 punti base contro i 180 dell'avvio. Il rendimento del prodotto del Tesoro è tornato marginalmente sopra ...Lotrae Bund si attesta a +183,98 punti al termine delle negoziazioni. 23 - 01 - 2023 17:50 Spread Btp/Bund a +187,01 punti base alle 16:00 Spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni in lievissimo rialzo: il differenziale ha chiuso a 181 punti base contro i 180 dell'avvio. Il rendimento del prodotto del Tesoro è tornato marginalmente sopra ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...