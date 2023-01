Spotify taglia il 6% della sua forza lavoro | si allarga la lista delle Big tech che licenziano

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 gennaio 2023) “Generare” efficienza, “controllo dei costi”, “accelerare” i processi decisionali. Insomma: “Ristrutturare la nostra organizzazione”. Tradotto:licenzia. La piattaforma di streaming musicale ridurrà del 6% i suoi 9.800 dipendenti, allungando così lasocietà tecnologiche che stannondo la propria. La comunicazione è stata data dal ceo Daniel Ek con un messaggio ai lavoratori: “Sono stato troppo ambizioso ad investire oltre la nostra crescita dei ricavi – ha detto Ek – Sarebbe stato insostenibile nel lungo termine in qualsiasi circostanza, ma in questo contesto sfidante chiudere il gap sarebbe ancora più difficile”. Come accaduto con Meta, Microsoft, Amazon e Google, insomma, i dipendenti pagano le scommesse sbagliate dei manager che hanno portato a ...