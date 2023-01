Sport Equestri | Di Paola | “Obiettivo Parigi 2024 L’Italia degli ostacoli può farcela”

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Roma – La Club house del Roma Polo Club all’Acqua Acetosa a Roma ha fatto da cornice alla conferenza stampa di inizio stagione della Federazione Italiana. Al tavolo dei relatori, il presidente Fise, Marco Di, il segretario generale, Simone Perillo, il direttoreivo, Francesco Girardi, con il contributo del Vicepresidente federale, Grazia Basano e della responsabile del Dipartimento Formazione, Barbara Ardu hanno illustrato alla stampa le iniziativeive, sociali e culturali che caratterizzeranno il 2023. “Quest’anno -ha detto il numero uno della Fise, Marco Di– sarà l’ultimo anno valido per le qualifiche olimpiche in vista di. La vera ambizione è centrare la qualifica della squadra azzurra nella ...

Torna dalla Germania con un bel secondo posto Rebecca Greggio che nel fine settimana ha gareggiato nella tappa di Coppa del Mondo di volteggio di Lipsia. Impegnata nell'individuale femminile (7 volt ...