Spazio | Asi e Leonardo firmano contratti per 33 mln per payload missioni Platino

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Roma, 23 gen. (Adnkronos) - L'Agenzia Spaziale Italiana ha siglato conduedal valore totale di circa 33 milioni di euro per lo sviluppo e realizzazione della camera ad alta risoluzione di3 e della camera iperspettrale di4. L'Asi espiegano che i due strumenti ottici di ultima generazione sono il cuore tecnologico delle prossime- mini Piattaforma spaziale ad Alta Tecnologia - che è programma di Asi per supportare, mediante l'utilizzo di minisatelliti, un'ampia gamma dinei settori dell'osservazione della Terra, telecomunicazioni e scienza. Per la missione3,realizzerà una camera ad altissima risoluzione, ultracompatta e con ...

Entilocali-online

Siglati anche accordi sull'automotive, sullo(trae Agenzia spaziale algerina Asel) e l'industria. Nel dettaglio , la cooperazione spaziale fra Italia e Algeria è al centro di un ...Siglato anche un memorandum d'Intesa tra l'Agenzia Spaziale Italiana () della Repubblica ...principi che governano le attività degli Stati in materia di esplorazione ed utilizzazione dello... Spazio, Asi e Leonardo firmano contratti per 33 mln per payload ... A seguito della visita ufficiale in Algeria del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è stata sottoscritta un'intesa dal ...(Adnkronos) - L’Agenzia Spaziale Italiana ha siglato con Leonardo due contratti dal valore totale di circa 33 milioni di euro per lo sviluppo e realizzazione della camera ad alta risoluzione di Platin ...