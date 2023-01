(Di lunedì 23 gennaio 2023) (Adnkronos) – L’Agenzia Spaziale Italiana ha siglato conduedal valore totale di circa 33 milioni di euro per lo sviluppo e realizzazione della camera ad alta risoluzione di3 e della camera iperspettrale di4. L’Asi espiegano che i due strumenti ottici di ultima generazione sono il cuore tecnologico delle prossime– mini Piattaforma spaziale ad Alta Tecnologia – che è programma di Asi per supportare, mediante l’utilizzo di minisatelliti, un’ampia gamma dinei settori dell’osservazione della Terra, telecomunicazioni e scienza. Per la missione3,realizzerà una camera ad altissima risoluzione, ultracompatta e con costi operativi ...

Adnkronos

...nella roadmap tecnologica dell'tesa a sostenere, in ottica evolutiva, le future missioni dell'Agenzia consolidando la leadership dell'Italia nell'osservazione della Terra dallo. La ......nella roadmap tecnologica dell'tesa a sostenere, in ottica evolutiva, le future missioni dell'Agenzia consolidando la leadership dell'Italia nell'osservazione della Terra dallo. La ... Spazio, Asi e Leonardo firmano contratti per 33 mln per payload missioni Platino Oggi 23 gennaio Giorgia Meloni, la presidente del Consiglio, ha incontrato il presidente della Repubblica algerina democratica e popolare, Abdelmadjid Tebboune presso il palazzo presidenziale El Moura ...L’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) ha siglato con Leonardo due contratti dal valore totale di circa 33 milioni di euro per lo sviluppo e realizzazione del ...