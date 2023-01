Spari all’ora di pranzo in un ristorante a Melito | ucciso “ò pittore” Vincenzo Nappi | ritenuto ai vertici del clan Amato Pagano

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Nonostante fosse ora di, era semideserto il“Gaetano e Teresa” in via Lavinaio a, in provincia di Napoli, quando sono partiti i colpi d’arma da fuoco. Un agguato, andato a segno, per uccidere il 57enne, soprannominato “ò“,dagli inquirenti aideldegli, detto degli scissionisti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Marano che hanno avviato le indagini per ricostruire innanzitutto la dinamica di quanto accaduto. Secondo le primissime ricostruzioni, fortunatamente il locale non era affollato: l’agguato è avvenuto alla presenza di alcuni clienti. Chi ha, ...