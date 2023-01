Sparatoria in una scuola negli USA | 2 feriti gravi

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Ancora sangue nelle scuole americane: c'è stata unain un istituto scolastico in in Iowa, in Des Moines. L'articolo .

il Resto del Carlino

È di diversi feriti il bilancio diinscuola in Iowa, in Des Moines. Lo rende noto su Twitter la polizia di Des Moines, spiegando che due feriti versano in gravi condizioni.La corte, vista la pericolosità del soggetto, ne aveva disposto il ricovero inRems (residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza che, in base alla legge 81 del 2014, hanno sostituito ... Poliziotto spara ad Ancona dopo una lite: 21enne ferito Uno dei due agenti morti sotto il fuoco esploso da Alejandro Augusto Stephan Meran era il giovane poliziotto originario di Velletri Matteo Demenego ...La Corte d'Assise d'Appello di Trieste ha confermato la pericolosità sociale di Alejandro Augusto Stephan Meran e l'applicazione nei suoi confronti della misura di sicurezza provvisoria del ricovero i ...