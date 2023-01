Spalletti | “Di Lorenzo sarebbe stato capitano con chiunque”

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Il girone di andata si è concluso nella migliore maniera possibile per il Napoli. La formazione allenata da mister Lucianoha totalizzato 50 punti in diciannove partite. La squadra partenopea ha vinto sedici partite, ne ha pareggiate due e ne ha persa solo una, quella con l’Inter allo stadio San Siro. Un ottimo bottino L'articolo

Fantacalcio ®

Commenta per primo Provate a prendermi. Scappa Lucianocon il suo Napoli in testa alla classifica di Serie A. È arrivato a quota 50 punti alla ...se si considerano cosa hanno fatto Di...... esultanza gol Giovanni DiLa vittoria del Napoli sulla Salernitana è su Mundo Deportivo. Un altro passo verso lo scudetto per una squadra, quella di, dalla fiducia capace di ... Spalletti: "Di Lorenzo eccezionale, partita gestita bene" Il Napoli vince anche a Salerno con le reti di Di Lorenzo e Osimhen: per Spalletti sono 50 punti nel girone di andata. Bravi Meret e Anguissa ...Soltanto Haaland e Kane più letali del nigeriano, diventato un leader capace di trascinare il Napoli in campionato e in Champions. Nella sua crescita decisivo il lavoro di Spalletti: con Kvaratskhelia ...