SPAL – Ascoli 1-1

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Reti: 16’ Dickmann (S), 41’ Adjapong (A): Alfonso, Peda, Meccariello, Dalle Mura (83’ Varnier), Dickmann (74’ Rauti), Prati (64’ Tunjov), Zanellato, Celia (74’ Celia), Valzania, Maistro (83’ Rabbi), Moncini. A disposizione: Pomini, Fiordaliso, Zuculini, Arena, Murgia, Abou, Rao. All. De Rossi: Leali, Simic, Quaranta, Dionisi (58’ Mendes), Gondo (65’ Lungoyi), Adjapong, Collocolo, Falzerano (65’ Buchel), Giovane, Botteghin, Falasco. A disposizione: Bolletta, Guarna, Ciciretti, Donati, Giordano, Eramo, Franzolini, Tavcar, Re. All. Bucchi Arbitro: Davide Ghersini di Genova Assistenti: Fabio Schirru di Nichelino – Vito Mastrodonato di Molfetta Quarto ufficiale: Bogdan Sfira di Pordenone VAR – AVAR: Francesco Forneau di Roma 1 – Gianluca Sechi di Sassari Note: ammoniti Prati (S), Quaranta, Buchel, Lungoyi (A). Espulso Giovane (A) al 44’ per ...

14:00 Benevento - Genoa 1 - 2 14:00 Como - Pisa 2 - 2 14:00 Modena - Cosenza 2 - 0 14:00 Parma - Perugia 2 - 0 14:00 Reggina - Ternana 2 - 1 14:00 1 - 1 14:30 Venezia - Südtirol 0 - 1 16:...Oggi ad Ascoli arriva Proia, che è rientrato proprio dall'Alessandria al Vicenza e da qui è stato girato in prestito. Il Venezia oggi vede lo Spezia per avere Ellertsson, in arrivo nell'operazione che... Il punto del Corriere dello Sport sul mercato dell'Ascoli. Oggi l'Ascoli dovrebbe ufficializzare l'ingaggio del centrocampista.