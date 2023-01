Sostanza e intelligenza | Atalanta | a Torino un risultato giusto

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Prestazione diedquella della Dea all’Allianz, che permette ai nerazzurri di portare a casa un ottimo pareggio. E’ stata una gara vibrante, con le due squadre che non si sono risparmiate. L’con una partenza bruciante sorprende gli avversari e passa in vantaggio con Lookman. Un buon quarto d’ora quello dei nostri, che però per il resto del primo tempo non riescono più ad incidere tanto che la Juve riesce prima a pareggiare su rigore (Di Maria) e poi a passare in vantaggio con un’invenzione di Milik. Nell’intervallo Gasperini certamente rimprovera i suoi, perché il rientro in campo è di tutt’altro tenore. I nerazzurri riprendono a tessere trame offensive pericolose, con Lookman e Boga sempre sugli scudi. Ed ecco l’uno due micidiale: Mahele pareggia i conti grazie ad una grande incursione e poi Boga con ...