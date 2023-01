Agenzia ANSA

A causa dellauna coppia ha dovuto far nascere il proprio bambino in casa, guidati dall'ostetrica collegata via telefono. È successo a San Quirico d'Orcia (Siena) dopo la forte nevicata che si è abbattuta per ...Tra San Quirico e Siena ci sono 40 km da fare sulla statale Cassia, con asfalto libero dalla, ma difficile per l'ambulanza è stato uscire da Montalcino e raggiungere San Quirico a circa 15 km ... Sos neve: bimbo nasce in casa Ostetrica guida parto dal 118 ... A causa della neve una coppia ha dovuto far nascere il proprio bambino in casa, guidati dall'ostetrica collegata via telefono. È successo a San Quirico d'Orcia (Siena) dopo la forte nevicata che si è ...La neve, il gelo, il crollo delle temperature. L’ondata di maltempo che colpisce lo Stivale potrebbe mettere a rischio le verdure e gli ortaggi coltivati all’aperto. L’allarme è lanciato dalla Coldire ...