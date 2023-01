La Gazzetta dello Sport

Alzi la mano chi ci avrebbe scommesso: non è Iga Swiatek la polacca che andrà più lontano all'Australian Open. Il nome nuovo della seconda settimana a Melbourne Park è quello di Magda(n.45 Wta), che ha sconfitto una delle favoritissime, la numero 4 al mondo Caroline Garcia, per 7 - 6 (3) 6 - 4 in quasi due ore di gioco. E dire che la francese era partita fortissimo, con ...Caroline Garcia deve alzare il livello rispetto a quanto visto contro Siegemund se non vuole incappare in una bruttacontro una giocatrice ostica come Magda; Karolina Pliskova vuole ... Sorpresa Linette, batte Garcia ed è ai quarti. Sabalenka elimina Bencic in due set Ancora una delusione Slam per Caroline Garcia, battuta in due set dalla polacca Magda Linette. Karolina Pliskova passeggia sulla cinese Shuai Zhang ...Nole chiama un medical timeout nel secondo set, poi si riprende e sconfigge il francese Couacaud. Avanti anche Rublev, eliminati il norvegese e il ted ...