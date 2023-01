“Sono rimasta sola con lui e…” GF Vip 7 | la sorpresa | anche lei con Antonino Spinalbese

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Al GF Vip potrebbe nascere una coppia: da qualche giorno Nicole Murgia ha puntato. L’ex compagno di Belén Rodriguez ha stuzzicato la curiosità dell’attrice 30enne: cile telecamere a dimostrarlo con occhiate che dicono davvero molto (se non tutto) ela diretta interessata che stuzzicata da Attilio Romita non nasconde l’interesse verso l’hair stylist. Insomma da qualche giornoappare diverso agli occhi di Nicole e lei lo ha confermato in una chiacchierata con Alberto De Pisis e Giaele De Donà. Nicole Murgia ha affermato di voler proseguire la conoscenza e sembra soffrire della mancanza di spazi e momenti riservati per capire di più sul carattere di. Incoraggiata da Alberto De Pisis a non perdere l’ottimismo su ciò che potrebbe ...

Fanpage.it

È il momento in cui capisce che le sta per accadere qualcosa: 'congelata (...). Io gli ho detto che ho un ragazzo, ho detto di no e che questo non poteva succedere perché ho detto di no'.Tutti e quattro i feritistati stabilizzati dai sanitari e trasferiti in ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico (la strada èbloccata durante i soccorsi) ed eseguito i rilievi ... Beatrice Valli sulla quarta gravidanza: Sono rimasta un mese e ... Di quella serata ha solo dei flash, «dei piccoli flash di quello che è successo». Uno è quello di un volto, di un giovane che sarà identificato in Mattia ...Per i medici dipendenti del Ssn stanno per aprirsi le trattative per il rinnovo del contratto di lavoro, sebbene già scaduto. Ma prima di sedersi al tavolo dell’Aran, una domanda sorge ...