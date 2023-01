Sonia Bruganelli cambia idea su Giulia Salemi | cosa ha detto

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Silvia Toffanin ha ospitato a Verissimo le due opinioniste del Grande Fratello Vip 7:e Orietta Berti. Ma non solo. La conduttrice ha deciso di ospitare anche la regina dei social del reality:. Le tre donne si sono raccontate e hanno chiaramente parlato del loro lavoro al programma tv di Alfonso Signorini. A sorprendere tutti però sono state alcune dichiarazioni fatte dasul conto di. A quanto pare lahato completamentesullaprima criticae poicompletamenteNon sono state poche le volte in cui, ...

Today.it

Con lui in studio le due opinioniste:e Orietta Berti. ATTUALITA' Su Rai Due dalle 21.20 Boss in incognito. Un'altra stagione per raccontare nuove realtà aziendali italiane d'...Ecco le tre donne del GF VIP. Gilia Salemi, Orietta Berti esi sono raccontate insieme a Verissimo da Silvia Toffanin. Si è parlato dei loro esordi, delle loro famiglie e della voglia di Giulia di diventare madre e avere per prima una ... Maria De Filippi con lo stesso vestito di Sonia Bruganelli: il commento della moglie di Bonolis in diretta social Lunedì 23 gennaio 5 torna il Grande Fratello Vip. Il rapporto tra Daniele e Oriana e l'eliminazione di un concorrente: le anticipazioni ...L'opinionista Bruganelli ironizza sulla collega Orietta Berti e la sua preferenza per gli uomini al GF Vip 7: 'Vorrebbe anche Amaurys' ...