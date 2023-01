Sondaggi politici | gradimento in calo per Fratelli d' Italia | Pd e M5S

Adnkronos

Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle e Pd in calo. Lega, Azione - Italia Viva e Forza Italia in crescita. Il sondaggio Swg per il Tg La7 fotografa così le intenzioni di voto. Il partito di Giorgia ...Alle spalle dei primi 3 partiti, crescono Lega, Azione - Iv e Forza Italia Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle e Pd in calo. Lega, Azione - Italia Viva e Forza Italia in crescita. Il sondaggio Swg ... Sondaggi politici: Fratelli d'Italia, Pd e M5S in calo Cominciano a erodersi i consensi in Fratelli d’Italia e la fiducia nel governo. Rimane invece abbastanza stabile quella in Giorgia Meloni. Ecco cosa emerge dall’ultimo sondaggio di Swg. Forse la quest ...(Adnkronos) – Fratelli d’Italia, Movimento 5 Stelle e Pd in calo. Lega, Azione-Italia Viva e Forza Italia in crescita. Il sondaggio Swg per il Tg La7 fotografa così le intenzioni di voto. Il partito d ...