Sondaggi | la verità su FdI e Pd Masia bacchetta la sinistra | Ci vuole onestà

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Le fibrillazioni nella maggioranza e lo scontro sul caro-vita e sulle accise influenzano i risultati degli ultimipolitici, ma ciintellettuale" nel valutare i dati più recenti, afferma Fabriziodi Emg-Different nel corso della puntata di lunedì 23 gennaio di Agorà, su Ra3. L'ultimoo diriporta che il partito della premier Giorgia Meloni è ancora in calo. Fratelli d'Italia fa registrare un -0,4 per cento e si attesta al 27,8. Il secondo partito del panorama è sempre il Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte che guadagna due decimali e sale al 17,6 per cento. Si avvicina il Pd che cresce dello 0,3 e si attesta al 14,4. Perdono due decimi la Lega (8,8 per cento) e l'alleanza Azione-Italia viva (8,2), stabile Forza Italia al 7 per cento. ...