La Gazzetta dello Sport

Top 20 ai quarti di finale degli Australian Open. Scritto così può anche far poca impressione, ma significa chepoltrone tra le magnifiche 8 di un torneo dello Slam sono occupate ...... il magistrato che, coordinato dal procuratore aggiunto Amato , ha iscritto De Laurentiis e... Nonin serie A: anche in tribunale il Napoli ha una signora ... Solo quattro top 20 ai quarti: Nole a parte, sarà un anno senza padroni Il ritorno dei fuoriusciti di Articolo uno non convince tutti i candidati alla segreteria del Partito democratico. Il primo confronto televisivo tra Stefano Bonaccini, Elly Schlein, Gianni Cuperlo e P ...L'ecatombe di teste di serie in questo primo Slam stagionale non è usuale. Soltanto Djokovic dà certezze tra i top player del circuito ...