Socci sta con Salvini sul ponte sullo Stretto | perché è un affare e va fatto

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Nei giorni scorsi Matteo, ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ha pubblicato su twitter questa sua dichiarazione: «Con l'arresto di Messina Denaro, la Sicilia ha voltato una delle sue pagine più buie. Ildarà ai siciliani un altro segnale concreto, connettendo l'isola con il resto d'Italia e con l'Europa e costruendo uno straordinario acceleratore di opere pubbliche, di lavoro e di crescita, facendo finalmente tornare la Sicilia protagonista del Mediterraneo». Il ministro intendeva rispondere a chi critica la realizzazione di opere pubbliche al Sud e in particolare delcon argomenti non relativi al merito delle infrastrutture, ma – ad esempio – per il rischio di infiltrazioni mafiose....