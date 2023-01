(Di lunedì 23 gennaio 2023) I familiari delle vittime deldell’Associazione #Sereniesempreuniti fanno sapere che ladel 2023intentata contro il MinisteroSalute, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e Regione Lombardia è stata rinviata a. “Il Giudice Unico presso il Tribunaledi Roma, con ordinanza 19 gennaio 2023, comunicata ai legali il successivo 20 gennaio, ha disposto rinvio, per mere, all’del 242023”, spiega l’associazione. Pertanto, mercoledì 25 gennaio non si terrà alcun raduno fuori dal Tribunale, come annunciato dai ...

BergamoNews.it

Essendo tale giorno di domenica ed essendo il 1°festivo, la dataal 22023 . La finestra temporale si apre il 1° febbraio 2023. L'invio deve avvenire esclusivamente in via ...Il ritorno di Alba Parietti in prima serata su Rai2 con ' Non sono una signora '. Format dedicato all'arte delle drag queen, con i big al trucco e parrucco. Ci può anticipare qualcosa… 'Programma divertente faccio parte di una squadra grandissima che in ... Slitta a maggio la prima udienza della causa civile Covid: “Ragioni procedurali” La showgirl pronta a sbarcare nella kermesse: la curiosa richiesta di Alberto Matano Per Alba Parietti si avvicina un periodo carico di grandi ...Salvatore Sirigu, chiuso a Napoli da Alex Meret, ha chiesto la cessione per trovare spazio altrove. Al suo posto dovrebbe arrivare Pierluigi Gollini.