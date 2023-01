Skriniar | Zaniolo | Meret | Nainggolan | le ultime di mercato

(Di lunedì 23 gennaio 2023) In casa Inter tiene banco la situazione di Milan: l'addio potrebbe avvenire già in questa settimana. Intanto il Napoli sta lavorando su ...

TUTTO mercato WEB

In casa Inter tiene banco la situazione di Milan: l'addio potrebbe avvenire già in questa settimana. Intanto il Napoli sta lavorando su ...... chiuso a 50 punti, la pirotecnica Juventus - Atalanta, la lotta per la Champions apertissima, i casie tutti gli altri temi normali del campionato scompaiono di fronte alla ... TOP NEWS ore 17 - Skriniar ha detto sì al PSG, Zaniolo si autoesclude da Roma-Spezia Questa sessione di calciomercato volge al termine: è in questi giorni che si decidono le sorti di questa e della prossima stagione. La seconda metà di questa stagione 2022-2023 è un film che contiene ...Di Andrea Sereni I milioni qatarini del Psg e quelli della Premier League per strappare Zaniolo alla Roma e Skriniar all’Inter. E anche Kiwior lascia l’Italia: dallo… Leggi ...