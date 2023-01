Skriniar vicino all’addio | parla l’agente | “rinnovo non possibile”

MilanoToday.it

... per il grande atteso della serata entrando in tema di singoli: Milan. Il difensore ... Calciomercato Inter, l'addio è sempre piùper SkriniarL'Inter si è spinta fino ad una cifra vicina ...Così Simone Inzaghi , stuzzicato dai colleghi di Sky Sport prima di Inter - Empoli, ha risposto in merito al futuro di Milan, sempre piùa salutare i nerazzurri a giugno per finire al ... Brutte notizie in casa Inter, Milan Skriniar vicino all'addio La 19^ giornata di Serie A prosegue con la sfida di San Siro tra Inter ed Empoli. Di Cambiaghi la prima chance del match, poi Caputo va vicino al gol. Dall'altra parte ci prova Dimarco al volo, Baston ...Le dichiarazioni di Roberto Sistici sullo slovacco tra il rifiuto alla proposta di rinnovo e il probabile futuro al Paris Saint-Germain ...